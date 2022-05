Frauenleiche in Coburg gefunden: Tatverdächtiger festgenommen

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Montag in einem Waldstück in Coburg hat die Polizei noch am Abend einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilen Polizeipräsidium Oberfranken und Staatsanwaltschaft Coburg nun in einer gemeinsamen Erklärung mit.

29-Jähriger festgenommen

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 29 Jahre alten Mann aus dem Raum Coburg. Er wird am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Rechtsmediziner gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei der Leiche um eine 28-jährige Frau handelt, die seit dem 11. Mai vermisst worden war .

Identität der Toten soll im Laufe des Tages festgestellt werden

Nachdem die Umstände des Todes der Frau zunächst unklar waren, gehen Staatsanwaltschaft und Polizei inzwischen von einem möglichen Tötungsdelikt aus. Weitere Untersuchungen der Rechtsmedizin sollen im Laufe des Nachmittags erfolgen. Dann könne mit abschließender Sicherheit die Identität der Toten festgestellt werden.

Suche mit Hunden, Tauchern und einem Hubschrauber