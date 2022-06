Frauenleiche im Landkreis Bamberg gefunden

Beamte der Kripo Bamberg haben am Mittwoch in Rattelsdorf im Landkreis Bamberg nahe der Bahngleise eine Frauenleiche gefunden. Laut Polizei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine seit Mitte Mai vermisste 51 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bamberg. Eine rechtsmedizinische Untersuchung in der kommenden Woche soll die Identität der Frau klären.

Frau aus dem Landkreis Bamberg seit Mitte Mai vermisst

Die Frau war am 18. Mai von Angehörigen als vermisst gemeldet worden. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei mit Polizeihunden, Hubschrauber, Drohne und Tauchergruppen in einem Baggersee blieben erfolglos. Nur das Auto der Vermissten war gefunden worden.

Frauenleiche nahe Bahngleisen bei Ebing gefunden

Bei der erneuten Suche am Mittwoch fanden Beamte schließlich die Frauenleiche im Rattelsdorfer Gemeindeteil Ebing nahe dem dortigen Bahnhof in dichtem Wildwuchs. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich laut Polizei nicht.