Frauenleiche im Kreis Forchheim: Polizei geht von Verbrechen aus

Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer Leiche in einem Wohnhaus in Kleingesee im Landkreis Forchheim wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Dienstag auf Nachfrage von BR24.

Tote Frau: Polizei geht von Verbrechen aus

Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass in dem Gößweinsteiner Gemeindeteil in der Nacht zum Montag ein Verbrechen stattgefunden haben könnte, bei dem eine Frau getötet wurde. Nähere Angaben zu der Toten und zu den Umständen kann die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht machen.

Weitere Einzelheiten sollen in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg am heutigen Nachmittag folgen.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald es neue Informationen seitens der Polizei gibt.