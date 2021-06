"FrauenGestalten": Ausstellung am Bauernhofmuseum Illerbeuren

Ein für sich genommen unscheinbarer Mehlsack steht exemplarisch für das Leben von Josefa Gromer. Denn obwohl die alleinerziehende Frau aus Altusried im Allgäu als Müllerin tätig war, trägt der Mehlsack nicht ihren Namen, sondern den ihres Bruders.

Auch anhand solcher scheinbaren Kleinigkeiten wie diesem Mehlsack zeichnen die Ausstellungsmacherinnen und -macher des Bauernhofmuseums Illerbeuren den Alltag von Frauen wie Josefa Gromer, der Kindsmagd Mina Kundner oder der Schützenkönigin Anny Müller-Schmid nach.

Mit persönlichen Gegenständen Lebenswege nachverfolgen

Oft übersehen, manchmal auch bewusst in den Hintergrund gedrängt, so ging es im 19./20. Jahrhundert vielen Frauen. Sechs von ihnen widmet das Bauernhofmuseum Illerbeuren nun diese Sonderausstellung.

Zum Beispiel Miriam Zeller. 1933 geboren, heiratete sie als junge Frau Hermann Zeller. Als der das Bauernhofmuseum gründet, hält sie ihm den Rücken frei. Daheim mit den vier Kindern und im Museum. "Die kleinsten Dinge: Briefe schreiben oder Besuche empfangen und Führungen halten, Blumen gießen, den Garten richten. Das waren keine großen Arbeiten, aber es musste gemacht werden", sagt die fast 90-Jährige.

Unter dem Titel "FrauenGestalten" können Zuschauerinnen und Zuschauer – verteilt über das gesamte Freigelände – anhand überlebensgroßer Silhouetten und persönlicher Gegenstände die Lebenswege der Frauen verfolgen.

Ziel: Geschichten dieser Frauen sichtbar machen

Bis Ende 2022 ist die Sonderschau zu sehen. Nach und nach sollen weitere Portraits hinzukommen, um so, wie es von den Projektmachern heißt, den Frauen eine Bühne zu geben, die ihr Leben lang eher im Hintergrund agierten.

"Wir möchten die Geschichten dieser Frauen sichtbar machen und zeigen, welch erheblichen, aber gern übersehenen Anteil Frauen am Familienleben, an Geselligkeit und wirtschaftlichem Erfolg hatten", erklärt Museumleiter Bernhard Niethammer in einer Pressemitteilung.