Frauen verdienen in Augsburg deutlich weniger als Männer

Frauen, die in Vollzeit arbeiten, verdienen in Augsburg 24 Prozent weniger als Männer. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) anlässlich des Internationalen Frauentags am kommenden Freitag hin. Die Gewerkschaft bezieht sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Männer mit einer Vollzeitstelle in Augsburg kommen auf ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 3.994 Euro pro Monat, Frauen auf 3.047 Euro.

Kluft in Augsburg größer als im bayerischen Schnitt

Damit geht die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern in Augsburg weiter auseinander als im bayerischen Durchschnitt. Der liegt bei 17 Prozent. Die Gewerkschaft führt die Lohndifferenz unter anderem darauf zurück, dass Frauen in der betrieblichen Hierarchie oft niedrigere Positionen innehätten. Insbesondere lassen sich die Lohnunterschiede laut NGG aber auf eine mangelnde Zahlungsbereitschaft von Unternehmen zurückführen.

Auch für den Landkreis Günzburg hat die Gewerkschaft Zahlen der Bundesagentur veröffentlicht. Danach verdienen Frauen dort im Gastgewerbe oder im Bäckerhandwerk rund 15 Prozent weniger als Männer.

Gewerkschaft warnt vor Altersarmut

Schwabens NGG-Regionalchef Tim Lubecki spricht von einer „Diskriminierung per Lohnzettel“. Geringere Löhne, gepaart mit häufigeren Teilzeitverträgen, hätten „dramatische“ Folgen im Rentenalter. „Wer über Jahrzehnte wenig verdient und etwa wegen Kindern Unterbrechungen im Erwerbsleben hat, bekommt kaum Rentenpunkte. Das führt dann zu Armutsrenten, die der Staat aufstocken muss“, betont Lubecki.

Die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt müssten am Ende die Steuerzahler ausgleichen. Dabei ermögliche das Entgelttransparenzgesetz Mitarbeitern zu erfahren, was Kollegen in vergleichbaren Positionen verdienen. Allerdings gilt das Gesetz lediglich in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern. Besonders in kleineren Betrieben seien die Lohnunterschiede jedoch groß, kritisiert der NGG-Geschäftsführer.