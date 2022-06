Frauen-Union: Bayern reif für eine Ministerpräsidentin

Bayern ist nach Aussage der CSU-Frauen-Unions-Vorsitzenden Ulrike Scharf bereit für eine Frau an der Spitze des Freistaats. "Bayern ist reif für eine Ministerpräsidentin", sagte sie der "Passauer Neuen Presse". Wann genau der richtige Zeitpunkt dafür sei, werde man sehen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das Amt seit 2018 inne. Söder hatte erklärt, das Amt für höchstens zehn Jahre ausüben zu wollen. Frauen sind sowohl unter den CSU-Mitgliedern als auch unter den Mandatsträgern nach wie vor in der Minderheit.

Mehr Verantwortung für Frauen

In jedem Fall müssten Frauen schon jetzt mehr Verantwortung in der Partei übernehmen und dürften Macht nicht scheuen, betonte die bayerische Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales anlässlich des 75. Gründungsjubiläums der Frauenunion. Vor allem auf der kommunalen Ebene brauche es viel mehr Frauen. Frauen hätten oftmals einen anderen Blickwinkel und andere Erfahrungen als Männer. Frauen brauchten aber häufig lange Zeit, bis sie Fuß fassten. "Wir müssen uns auch einer Kampfkandidatur stellen und dürfen uns nicht auf das typische Frauenverhalten reduzieren, Konflikten aus dem Weg zu gehen und sich nicht aufzudrängen", forderte die CSU-Politikerin.

Debatte um Frauenquote in der CSU nicht vorbei

Scharf will auch die Diskussion um eine Ausweitung der Frauenquote in der CSU noch einmal führen, aber dafür "den richtigen Zeitpunkt abwarten". "Im kommenden Jahr stehen Bezirkstags- und Landtagswahlen an", sagte sie. "Es werden einige Mandatsträger aufhören, und wie ich höre, werden bereits jetzt die ersten Interessen für die Nachfolge bekundet - hauptsächlich von Männern." Die FU werde ihre Mitglieder motivieren, sich ebenfalls zu bewerben. "Ich habe sonst die Befürchtung, dass die Zahl der CSU-Frauen in den Parlamenten maximal auf dem jetzigen Stand bleibt." Die Diskussion um die Quote werde kommen - "ohne kommen wir leider nicht voran oder nur viel zu langsam".