Frauen und Mädchen bedrängt: Mutmaßlicher Täter ermittelt

Die Polizei hat eine Serie von aufdringlichen Annäherungen an Mädchen und Frauen in Wallersdorf im Landkreis Dingolfing-Landau klären können. Aufgrund einer guten Beschreibung konnte ein 24 Jahre alter Mann ermittelt werden, der in Wallersdorf wohnt, teilte die Polizei mit.

Sehr aufdringlich

Der 24-Jährige hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder ohne Vorwarnung Mädchen und jungen Frauen genähert und diese dann mit Komplimenten und Heiratsanfragen überhäuft. In den gemeldeten Fällen waren die betroffenen Frauen und Jugendlichen mit dieser Art der Kontaktaufnahme nicht einverstanden. Der 24-jährige Mann war zwar hartnäckig in seiner Vorgehensweise, ließ aber dann doch von den Frauen ab, wenn diese den Aufenthaltsort wechselten.

Frau zeigt Zivilcourage

Mitte September kam es dann zu einem ähnlich gelagerten Vorfall, der jedoch strafrechtliche Relevanz hat. In diesem Fall hatte der Mann laut Polizei ein 15-jähriges Mädchen verfolgt und mehrfach angesprochen. Eine 41-jährige Wallersdorferin zeigte Zivilcourage und kam dem Mädchen zur Hilfe. Nach wenigen Metern beendete der junge Mann die Verfolgung, stellte dann aber kurzzeitig sein Geschlechtsteil zur Schau.

Jetzt wird gegen den Mann auch strafrechtlich ermittelt. Das Ermittlungsverfahren wird nun der Staatsanwaltschaft in Landshut vorgelegt.