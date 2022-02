Frauen-Rennrad-Sport: "Ladies Tour" startet in Hof

Die Region Hof wird Mitte Mai zum Treffpunkt für die internationale Elite des Frauenrad-Sports. Am 24. Mai startet mitten in der Hofer Innenstadt die erste Etappe der "Ladies Tour". Diese sechstägige Tour gilt als eine der renommiertesten und anspruchsvollsten Rennrad-Veranstaltungen in Deutschland. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Mödlareuth wurden erste Details vorgestellt.

Mehr als 100 Teilnehmerinnen bei der "Ladies Tour" erwartet

Erwartet werden mehr als 100 Sportlerinnen von verschiedenen Profi- und Nationalmannschaften, so Tourdirektorin Vera Hohlfeld. Die Olympia-Vierte von den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 will mit der Ausweitung der "Lotto Thüringen Ladies Tour", die seit mehr als 30 Jahren als "Thüringen Rundfahrt" bekannt ist, auch in Bayern den Frauen-Rennrad-Sport noch bekannter machen.

"Ladies Tour" ist eine "Achterbahn durchs Hofer Land"

Sie rechnet mit jeweils mehreren tausend Zuschauern entlang der Tagesstrecken. Die Auftakt-Etappe werde aufgrund mehrerer Berge eine "Achterbahn durchs Hofer Land", so Tourleiter Marian Koppe. Startschuss ist am 24. Mai um 13 Uhr in der Hofer Innenstadt. Die Strecke führt nach Mödlareuth, durch Bad Steben und andere Orte im Landkreis Hof. Weiter geht es nach Thüringen. Nach zwei Sprintetappen und mehr als 100 Kilometern werden die Rennrad-Fahrerinnen gegen 15.30 Uhr wieder wieder in Hof zurück erwartet. Die folgenden Etappen der "Ladies Tour" führen ausschließlich durch Thüringen, Ziel ist am 29. Mai Altenburg.

Hofer Land will sich als Sport- und Genussregion präsentieren

Stadt und Landkreis Hof bereiten momentan ein Rahmenprogramm vor. "Wir wollen uns als Sport- und Genussregion präsentieren", so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Landrat Oliver Bär (CSU) rechnet damit, dass durch die mediale Begleitung der populären Radsport-Veranstaltung ein breites Publikum auf das Hofer Land mit seinen vielseitigen Angeboten aufmerksam wird.