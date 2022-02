Frauen mit Pistole und Gewehr überfallen: Drei Männer in Haft

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die am Samstagabend eine Frau in ihrer Wohnung in Forchheim überfallen haben sollen. Wie die Beamten mitteilen, hätten die Männer die 40-Jährige dazu mit mehreren Schusswaffen bedroht und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Mit Gewehr und Pistole Frau in Forchheim überfallen

Die Männer, die allesamt zwischen 31 und 33 Jahre alt sind und aus Forchheim und Erlangen stammen, sollen sich mit einem Gewehr und einer Pistole bewaffnet Zutritt zu der Wohnung verschafft und Bargeld gefordert haben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen sollen sie gegenüber der Frau und ihrer 63 Jahre alten Mutter auch handgreiflich geworden sein. Die beiden Frauen blieben unverletzt und konnten die Polizei alarmieren. Als die Einbrecher das bemerkten, sollen sie mit Elektroartikeln und anderen Wertgegenständen geflohen sein.

Spezialeinsatzkräfte überwältigt mutmaßliche Täter

Zwei der Männer konnte die Polizei schließlich in ihren Wohnungen ausfindig machen und mit Spezialeinsatzkräften überwältigen, den Dritten hielten die Beamten noch in der Nacht in einem Auto an und nahmen ihn fest. Die Polizei fand ein Luftdruckgewehr und eine weitere "erlaubnisfreie Waffe". Die drei Männer sitzen nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.