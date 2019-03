Frauen in der Kirche: "Ich würde so gerne auch taufen!"

Sie sei ja überzeugte Christin und deshalb auch Gemeindereferentin, sagt eine Frau im Publikum bei „jetzt red i“. Aber in der Katholischen Kirche bleibt ihr der letzte Schritt hin zu einer gleichberechtigten Position als Priesterin oder Diakonin verwehrt.

"Ich würde so gerne auch taufen. Ich würde so gerne auch Hochzeiten vorstehen. (…) Ich finde es ja schön, dass unsere Kirche den Frauen auch langsam diese Verantwortung gibt, dass wir in den Verwaltungsposten hochsteigen dürfen. Aber unsere Kirche lebt von den Sakramenten vor Ort."

Eine andere Frau berichtet, dass Sie unter anderem auf Grund des "patriarchalen Denkens" aus der Kirche ausgetreten ist. Auch der Missbrauchsskandal hat dabei für sie eine große Rolle gespielt. Ein Redner bezeichnet den Zölibat als "unsägliches Gesetz". Und Elfriede Schießleder vom Katholischen Frauenbund stellt direkt eine Frage an den Weihbischof auf dem Podium:

"Wo steht in der Bibel, dass die Frau weniger wert ist? Das steht in einem Kirchenrecht, das überhaupt nicht mehr vermittelbar ist."

Weihbischof spricht von Grenzen

Für die Katholische Kirche antwortete in der Sendung im BR Fernsehen am Mittwochabend Weihbischof Wolfgang Bischof aus dem Erzbistum München und Freising - mit Zurückhaltung. Auf die Forderung, zumindest Diakoninnen zuzulassen, sagte er:

"Es wird kontrovers gestritten, es wird nicht auf die Seite geschoben und es wird auch nicht ausgeklammert. Es wird darüber gesprochen. Der Heilige Vater hat dazu auch konkrete Schritte unternommen. Wir sind alle sehr gespannt, was herauskommt. Diese Schritte führen in eine Zukunft, die für mich momentan noch offen ist." Weihbischof Wolfgang Bischof aus dem Erzbistum München und Freising

Seiner Meinung nach habe bereits etwas verändert. „Dass sich so viele Frauen in der Seelsorge mit einsetzen und das auch leben, wird anerkannt“, so der Weihbischof. Kirchenrecht, Amtsverständnis und dogmatische Voraussetzungen hinderten die Kirche im Moment aber daran, weitere Schritte in Richtung Gleichberechtigung zu gehen. „Da ist eine Grenze, die einfach momentan da ist.“

Veränderungen in der Kirche dauern lange

In Gesprächsforen im "synodalen Weg" sollen nun weitere Schritte entschieden werden. "Ich kann Ihnen keine Zeit sagen, ich kann nur sagen, die Bischöfe sind dran." Letztendlich liege die Entscheidung beim Papst in Rom.

Der Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Thomas Andonie sieht das Problem "im System". In der Jugend sei bereits alles gleichberechtigt organisiert, das müsse auch auf höherer Ebene so sein. „Traut euch doch mal!“, rief er in Richtung Weihbischof. Allerdings gab der Bischof selbst zu: "Schnelligkeit war noch nie der Weg der Kirche."

Damit bezog er sich auch auf die Aufklärung der Missbrauchsfälle - ein weiterer Kritikpunkt vieler Redner im Publikum bei "jetzt red i" und Grund vieler Kirchenaustritte. Eine aktuelle BR-Befragung hat ergeben, dass die Austritte von 2017 auf 2018 bayernweit um durchschnittlich 25 Prozent zugenommen haben. Bundesweit können sich vier von zehn Katholiken vorstellen, der Kirche dauerhaft den Rücken zu kehren.

"Wir haben verstanden. Ich gebe zu, es hätte früher sein können." Weihbischof Wolfgang Bischof