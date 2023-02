Frauen in der Feuerwehr: "Ziel ist Anteil von 15 bis 20 Prozent"

Ehrensache Feuerwehr

Erst am 21. Oktober 1966 war in Bayern eine Verordnung erlassen worden, die es erlaubte, auch Frauen offiziell in der Feuerwehr aufzunehmen. Grund dafür war vor allem, dass viele Männer in die Städte pendeln mussten, um dort zu arbeiten und die Dörfer tagsüber keine Feuerwehr hatten. 1985 ließ Hamburg als erstes Bundesland Frauen auch in der Berufsfeuerwehr zu.

Auf dem Dorf war das Ehrenamt früher fest verankert. Heutzutage ist das nicht mehr überall selbstverständlich, vor allem, wenn es um eine langfristige Bindung in einem Ehrenamt gehe, meint Andrea Fürstberger, Frauenbeauftragte des Landesfeuerwehrverbandes Bayern. "Ich bin vor 30 Jahren zur Feuerwehr gegangen. Da war das noch selbstverständlich, dass meine Brüder auch bei der Feuerwehr waren, weil jeder dabei war. Und es gab nicht so viele andere Vereine, wo man sich ehrenamtlich engagieren konnte", sagt Fürstberger. "Jetzt stehen die Vereine Schlange mit einem Mitgliedsantrag in der Hand. Zudem kann oder will man sich nicht mehr so viel Zeit für das Ehrenamt nehmen."

Frauen auch für Führungspositionen gesucht

Hinzukommt, meint die Frauenbeauftragte, dass Feuerwehrleute in Leitungsposition nicht mehr ihr ganzes Leben bei der Feuerwehr sein können oder wollen. Früher war der Kommandant oder der Kreisbrandmeister über 20 Jahre im Amt. Das hat sich gewandelt: Sie hören früher auf. "Das heißt, wir brauchen Nachwuchs und wir brauchen weiblichen Nachwuchs in Führungsdienstgraden. Doch da sind wir vom Anteil her gerade einmal bei einem Prozent an weiblichen Feuerwehrleuten", so Fürstberger.