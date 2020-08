Frauen dürfen am "Ausfischen" in Memmingen teilnehmen

Gleichberechtigung wiegt schwerer als Tradition - und Frauen sollen somit zukünftig am Ausfischen des Stadtbachs in Memmingen teilnehmen dürfen. Zu diesem Urteil kam das Amtsgericht der Allgäuer Stadt an diesem Montag. Noch ist die Entscheidung aber nicht rechtskräftig. Das Ausfischen bildet jedes Jahr den Höhepunkt des traditionellen Fischertags und war bisher ausschließlich Männern vorbehalten.