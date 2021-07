Frauen beim Memminger Fischertag? Gericht entscheidet

Das Landgericht Memmingen hatte sich im Berufungsverfahren noch um eine gütliche Einigung bemüht, aber alle Versuche des Gerichts, die beteiligten Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung zu bewegen, waren gescheitert. Nun soll heute (28.07.21) um 9.00 Uhr das Urteil fallen.

Streit vor Gericht könnte länger dauern

Bei der Verhandlung Ende Juni hatte der Vorsitzende Richter Konrad Beß eindringlich für die gütliche Einigung geworben, um ein möglicherweise jahrelanges und für die Verliererseite kostspieliges Verfahren mit unsicherem Ausgang zu vermeiden. Trotz seiner Ankündigung, eine Revision beim Bundesgerichtshof zuzulassen, entschieden sich aber beide Seiten dagegen.

Großteil will keine Frauen im Verein

Der Fischertagsverein beharrte darauf, dass seine mehr als 200 Delegierten einem Kompromiss mehrheitlich zustimmen müssten. Diese hatten die Öffnung des Fischertages für Frauen in den letzten Jahren aber schon zweimal mehrheitlich abgelehnt. Die Klägerin argumentierte, dass eine gütliche Einigung deshalb nicht rechtssicher sei.

Tradition oder Diskriminierung?

In erster Instanz war das Amtsgericht Memmingen im Sommer 2020 der Argumentation der Klägerin gefolgt, dass es diskriminierend sei, Frauen von der Veranstaltung auszuschließen. Beim Fischertag springen die Teilnehmer jedes Jahr im Sommer in den Memminger Stadtbach und holen Forellen aus dem Wasser. Wer den größten Fisch fängt, wird Fischerkönig. Die Satzung des Fischertagsvereins sieht vor, dass nur männliche Mitglieder fischen dürfen. Der Fischertagsverein beruft sich dabei auf die Jahrhunderte alte Tradition. Nach Angaben des Vereins lässt sich diese bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen.

Richterin wollte Vereinsöffnung für Frauen

Die Richterin in der ersten Instanz hatte allerdings in ihrer Urteilsbegründung darauf hingewiesen, dass der Fischertagsverein in Memmingen mit seiner Veranstaltung eine Monopolstellung habe und auf die große soziale Bedeutung der Veranstaltung verwiesen. Daher dürften Frauen nicht ausgeschlossen werden.

