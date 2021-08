Frau wird zwischen Pferden eingeklemmt und schwer verletzt

Als sie auf Höhe des Koppeltores zwei Pferden auf eine Koppel führen wollte, ist eine Frau zwischen den beiden Tieren eingeklemmt worden. Die 41-Jährige verletzte sich bei dem Vorfall auf einem Reiterhof in Stopfersfurth bei Selb schwer, teilte die Polizei mit.

Pferde-Unfall in Selb: Frau wird schwerverletzt in Klinik geflogen

Danach habe sie an Atemnot gelitten und sei zusammengesackt. Der hinzugerufene Rettungsdienst forderte einen Hubschrauber an, der die Pferdewirtin nach dem Unfall im Landkreis Wunsiedel in eine Klinik flog. Sie erlitt unter anderem eine Rückenfraktur. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge aber nicht.