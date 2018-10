Frau wendet Auto auf Bahnübergang

Die Frau war am Sonntag auf dem Weg zu einem Flohmarkt, um dort ihren Stand aufzubauen. In der Anfahrt hatte sich bereits ein Stau gebildet. Um diesem Stau zu entgehen, wendete sie mit ihrem Wagen und blieb dabei mit den Vorderrädern in einer Vertiefung des Bahnübergangs stecken. Anstatt das Gleisbett sofort zu verlassen, versuchte die Fahrerin mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer vergeblich das Fahrzeug von den Gleisen zu fahren bzw. zu schieben.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Erst als die Polizei informiert wurde, wurde der Bahnverkehr auf der Strecke angehalten. Der Polizei gelang es, das Fahrzeug von den Gleisen zu bringen. Die Autofahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei warnt davor, sich länger auf den Gleisen aufzuhalten. An erster Stelle stehe die sofortige Verständigung der Polizei.