Frau wacht ohne Erinnerung auf Wiese auf - Zeugen gesucht

Mit einem merkwürdigen Fall hat es die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck aktuell zu tun: Eine 36-jährige Frau ist Ende Februar auf einer Wiese nahe Eresing aufgewacht, ohne sich zu erinnern, wie sie dort hingekommen war.

Hilfreiches Ehepaar gesucht

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere einem Ehepaar, das der Frau geholfen hat. Die aus Ansbach stammende Frau hat den Vorfall erst jetzt der Polizei gemeldet. Demnach war sie am 25. Februar zur Mittagszeit in Eresing auf einer Wiese zu Bewußtsein gekommen, ohne nachvollziehen zu können, wie und warum sie dort hingeraten war. Ein etwa 70-jähriger Spaziergänger, der mit Hund unterwegs war, kümmerte sich um die orientierungslose Frau. Zusammen mit seiner Ehefrau fuhr der Helfer die 36-Jährige in ihr Hotel, in dem sie aus beruflichen Gründen damals übernachtete. Erst später zeigte die Ansbacherin den Vorfall der Polizei an. Die Ermittler suchen jetzt vor allem das hilfsbereite Ehepaar, aber auch nach anderen Zeugen, um zu klären, ob die 36-Jährige möglicherweise Opfer einer Straftat wurde