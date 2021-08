Frau wacht mit Filmriss auf: Kripo ermittelt wegen Sexualdelikts

Die Regensburger Kriminalpolizei ermittelt wegen eines möglichen Sexualdelikts. Mutmaßliches Opfer ist eine 23 Jahre alte Frau aus dem Landkreis, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau war nach eigener Aussage am Sonntagmorgen in ihrer eigenen Wohnung mit einem Filmriss und Schmerzen im Genitalbereich aufgewacht.

Vom Vorabend wusste sie nur noch, dass sie beim Spazierengehen auf der Jahninsel von einem fremden Mann angesprochen worden sei, und sich mit ihm unterhalten habe. Danach fehlt ihr offenbar jede weitere Erinnerung.

Zeugen gesucht

Das mutmaßliche Opfer begab sich am nächsten Morgen in ein Krankenhaus zur Untersuchung. Von dort wurde dann die Polizei alarmiert. Mittlerweile habe die Kripo umfangreiches Spurenmaterial gesichert, hieß es weiter. Die ermittelnden Beamten erbitten dringend Zeugenhinweise zu dem Geschehen am Sonntagabend.