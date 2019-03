vor etwa einer Stunde

Frau von Zug getötet, weil sie Hund retten wollte

Tragischer Unfall in Garmisch-Partenkirchen: Eine 53-Jährige ist am Bahnübergang in der Nähe vom Skistadion unter einen Zug geraten, weil sie ihren Hund retten wollte. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.