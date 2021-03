Frau von gleich zwei Exhibitionisten in München belästigt

Nach Angaben der Münchner Polizei sei die Frau zunächst auf einen 49-jährigen Mann getroffen, der nackt vor ihr stand. Rund 50 bis 100 Meter weiter stand ein weiterer Mann, der "an seinem Geschlechtsteil manipulierte und den Blickkontakt zu ihr suchte", so die Polizei in ihrem Bericht.

Frau wählt Polizei-Notruf

Die 32-Jährige habe daraufhin den Notruf gewählt. Beide Männer konnten durch die alarmierten Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Nach den erforderlichen Maßnahmen seien beide Männer jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Kommissariat für Sexualdelikte ermittelt

Kurioserweise bestünde nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch kein Zusammenhang zwischen den beiden Männern, so eine Polizeisprecherin heute. Sie hätten sich zwar gegenseitig wahrgenommen, jedoch wohl nicht verabredet, sondern seien unabhängig voneinander vor Ort gewesen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Kommissariat 15 der Münchner Polizei, das für Sexualdelikte zuständig ist.