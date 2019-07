Frau und Kind beinahe im Wohnmobil weggespült

Eine Frau mit Kind ist beinahe mitsamt ihrem Wohnmobil in den Fluten des stark steigenden Inn versunken. Wie die "Wasserburger Stimme“ heute berichtet, war die Frau südlich von Wasserburg in den Auen des Inn am Sonntag auf eine Sandbank gefahren, um dort zu übernachten.

Wohnmobil vom Inn umspült

Weil es stark regnete, machte sich ein Bekannter Sorgen, fuhr dorthin und bemerkte das sehr schnell steigende Wasser. Das Wohnmobil war bereits vom Inn umspült. Der Mann weckte die 29-Jährige und das Kind, alle drei konnten sich rechtzeitig ans Ufer retten.

Sprinter wurde von der Sandbank geschleppt

Der Mercedes Sprinter der Frau wurde nach dem Absinken des Wasserstandes von der Sandbank geschleppt. Der am Sonntag abgestellte VW Golf des 30-Jährigen war allerdings vom Inn überflutet und weggetragen worden. Wie die Polizei in Wasserburg auf Anfrage sagte, wurde das Auto heute von der Feuerwehr geborgen.