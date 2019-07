Frau überlebt 50-Meter-Sturz am Watzmann

Bergsteiger-Drama am Watzmann in 2.700 Metern Höhe: eine 22-jährige Brandenburgerin ist am Samstag auf der Watzmann-Überschreitung zwischen Hocheck und Mittelspitze rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Einem Schutzengel und vielen engagierten Bergrettern hat sie ihr Leben zu verdanken.

Acht Stunden lang kämpften sie um ihr Leben

Die junge Frau fiel durch gestuftes Gelände auf ein Schneefeld. Drei andere Bergsteiger, zwei davon selbst Bergretter, seilten sich zu der Verunfallten hinab, leisteten Erste Hilfe und setzten gegen 8 Uhr einen Notruf ab. Dichter Nebel verhinderte dann über acht Stunden lang, dass die Schwerverletzte per Rettungshubschrauber ausgeflogen werden konnte.

Dramatische Rettungsaktion

Ein Großaufgebot der Bergwacht aus Berchtesgaden, Schönau und Ramsau mit rund 40 Bergrettern transportierte die junge Frau deshalb liegend mit einem Schrägaufzug zum Grat und dann per Seil gesichert durch das ausgesetzte Gelände über das Hocheck in Richtung Watzmannhaus.

Verunglückte Bergsteigerin in Klinik geflogen

Erst gegen 16 Uhr 30 konnte der Polizeihubschrauber "Edelweiß 8" ein kurzes Nebelloch nutzen und die Patientin und einen Notarzt aufnehmen und ausfliegen. Die Frau liegt jetzt in der Neuro-Klinik in Salzburg. Über ihren Zustand sind keine Details bekannt.

Vier Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz. Einer brachte ein lebensnotwendiges Medikament auf den Berg. "Es wurde mit dem Heli von der Kreisklinik Berchtesgaden an die Nebelgrenze geflogen und dann sozusagen im Staffellauf von unseren Leuten zur Patientin gebracht", berichtet Bereitschaftsleiter Rudi Fendt.

Vater und Schwester beim Absturz dabei

Der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht kümmerte sich um die betroffenen Begleiter, darunter auch der Vater und die Schwester der Abgestürzten, die mit der Bergwacht noch selbst bis zum Watzmannhaus absteigen konnten.

Einsatzleiter: "Unglaubliches geleistet"

Einsatzleiter Fendt war nach der dramatischen Rettung erleichtert und stolz. "So ein Einsatz schreibt Geschichte, da alle Beteiligten Unglaubliches geleistet und perfekt Hand in Hand zusammengearbeitet haben, damit die junge Frau trotz der extrem schwierigen Bedingungen überlebt." Nun hoffen die Retter, dass sie ihre Verletzungen gut übersteht. Fendt: "Es wäre für uns alle die Krönung, wenn langfristig alles gut ausgeht."