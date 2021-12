Frau trägt im Supermarkt Tangaslip statt Maske im Gesicht

In einem Supermarkt in Lichtenfels hat eine 34 Jahre alte Frau am Donnerstag gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen. Sie erwartet nun eine Anzeige.

Damenslip statt FFP2-Maske

Eine Streifenbesatzung habe die Frau in Lichtenfels auf frischer Tat ertappt. Demnach habe die 34-Jährige den Supermarkt in der Innenstadt ohne Mund-Nasen-Schutz betreten. Polizisten kontrollierten die Frau daraufhin.

Nach der Belehrung der Beamten habe sich die Dame dann statt einer FFP2-Maske einen Tangaslip als Mundschutz übergezogen. Vorher habe dieser noch um ihren Hals gehangen, so die Beamten.

Auch anderswo Auseinandersetzungen wegen Verstößen gegen Maskenpflicht

Anderswo in Bayern kommt es wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht zu ernsteren Auseinandersetzungen. An einer Tankstelle ist ein deshalb entstandener Streit eskaliert: Ein größerer Polizeieinsatz war die Folge.

In Landsberg droht einer Lehrerin der Verlust ihres Beamtenstatus, weil diese sich weigerte, im Unterricht eine Maske zu tragen und daraufhin vom Dienst fern blieb.