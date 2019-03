Frau tot aus der Saalach geborgen

Wie das Bayerische Rote Kreuz am Sonntag berichtete, war die Wasserwacht am Freitagnachmittag zunächst nach Freilassing zur Salzach gerufen worden, weil in dem Gebiet eine Frau vermisst wurde. Eine Absuche verlief ohne Ergebnis.

Wasserwacht birgt Tote in Saalach

Während dieses Einsatzes wurde eine weitere Frau als vermisst gemeldet. Die an Demenz leidende 82-Jährige war aus einer Wohngruppe in Piding verschwunden. Am Freitagnachmittag entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers die Seniorin. Sie trieb leblos in der Saalach, einem Zufluss der Salzach. Kräfte der Wasserwacht bargen die Frau, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Rollstuhlfahrer verunglückt am Pidinger Steg

Noch auf der Rückfahrt zur Wache rückte die Wasserwacht erneut zur Saalach aus. Am Pidinger Steg war ein Mann mit seinem elektrischen Rollstuhl von einem abschüssigen Weg abgekommen und in einen Wassergraben gefahren. Radfahrer und Fußgänger kamen dem halbseitig gelähmten Mann zu Hilfe und bewahrten ihn vor dem Ertrinken. Der unverletzt gebliebene 73-Jährige wurde vom Behindertenfahrdienst des Roten Kreuzes nach Hause gebracht.