Frau tot aufgefunden: Haftbefehl gegen Sohn erlassen

Schreckliche Tat: Ein junger Mann soll in Thiersheim im Landkreis Wunsiedel seine Mutter getötet haben. Deshalb hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Der junge Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Mutter "bewusst und zielgerichtet getötet"

Der 20-Jährige hat am Sonntag laut Polizei selbst über Notruf mitgeteilt, seine Mutter getötet zu haben. Die Polizei fand die leblose Frau daraufhin in ihrer Wohnung. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 54-Jährigen feststellen. Ihr Sohn ließ sich widerstandslos festnehmen. Es besteht laut Staatsanwaltschaft der Verdacht, dass er seine Mutter "bewusst und zielgerichtet getötet" habe.

Ermittlungen zum Motiv der Tat werden mehrere Wochen dauern

Weitere Einzelheiten zu der Tat oder einem möglichen Motiv teilten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Die Ermittlungen dauern an und werden vermutlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen, so die Polizei.