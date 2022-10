> Frau tötete Ex-Schwiegersohn mit Messer: Revision abgelehnt

Mit mehreren Messerstichen hat eine Frau im Juli 2021 in Ebermannstadt im Kreis Forchheim ihren ehemaligen Schwiegersohn getötet. Sie wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, ging aber in Revision. Diese wurde nun am Bundesgerichtshof abgelehnt.