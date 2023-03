Frau tötet pflegebedürftige Mutter: Viereinhalb Jahre Gefängnis

Das Landgericht Aschaffenburg hat eine Frau wegen der Tötung ihrer pflegebedürftigen Mutter zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Die 58-Jährige wurde wegen Totschlags in einem minderschweren Fall verurteilt, wie eine Sprecherin des Gerichts am Dienstag mitteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau ihre 82-jährige Mutter im August 2022 mit mehreren Messerstichen getötet hatte. Während der Verhandlung räumte die 58-Jährige die Vorwürfe ein, gab aber an, nur noch rudimentäre Erinnerungen an den Vorfall zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Tochter pflegt Eltern über zehn Jahre lang

Die 58-Jährige hatte ihre Eltern mehr als zehn Jahre lang gepflegt. Der Vater zog im August 2022 in ein Pflegeheim. Die Mutter litt laut Urteil unter verschiedenen psychischen Krankheiten und setzte ihr Umfeld, vor allem die Tochter, erheblich unter Druck. Diese fuhr mehrmals am Tag in ihr Elternhaus, um dort zu helfen.

Tatwaffen - Glasflasche und Küchenmesser

Mitte August 2022 beschloss die Frau, ihre Mutter zu töten. Sie schlug der 82-Jährigen zuerst mehrmals mit einer vollen Glasflasche auf den Kopf. Dann stach sie dutzende Male mit einem Küchenmesser auf die am Boden liegende Seniorin ein. Die 82-Jährige starb. Anschließend nahm die 58-Jährige Medikamente ein, um sich selbst zu töten. Ihre eigene Tochter fand sie aber und rief Rettungskräfte, die sie noch rechtzeitig in eine Klinik brachten.

Mit Informationen der AFP