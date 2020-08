01.08.2020, 11:01 Uhr

Frau stürzt von Balkon zehn Meter in die Tiefe

Eine junge Frau ist am Freitagabend in Viechtach von einem Balkon zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei erlitt sie schwere Verletzungen. Die Unfallursache ist noch unklar.