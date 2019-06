Bei der Kirschernte ist am Freitag eine 62 Jahre alte Frau in Niederbayern gestorben. Laut Polizeibericht stand die Frau in Haibach im Landkreis Straubing-Bogen in rund drei Metern Höhe in einer Gitterbox, die an einem Traktor angebracht war, als sie aus noch ungeklärter Ursache samt der Box zu Boden stürzte. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger ärztlicher Versorgung noch am Unfallort starb. Die Kripo Straubing nahm Ermittlungen auf.

Bei Schweißarbeiten fängt Kleidung Feuer

Ein weiterer tragischer Unfall ereignete sich in Egglham im Landkreis Rottal-Inn. Dort führte laut Polizei ein 86 Jahre alter Mann, der auf einen Elektro-Rollstuhl angewiesen ist, in einer landwirtschaftlichen Halle Schweißarbeiten aus. Dabei fingen dann aus noch ungeklärter Ursache sowohl die Kleidung des Mannes, als auch der Rollstuhl Feuer.

Angehörige konnten die Flammen zwar schnell löschen, dennoch erlitt der Senior schwere Verbrennungen. Per Hubschrauber wurde der 86-Jährige in eine Spezialklinik nach München geflogen, wo er aber seinen Verletzungen erlag.