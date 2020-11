Frau stirbt in Landshut bei Sturz aus dem Fenster

Eine 36-jährige Frau ist am Dienstag kurz nach Mitternacht aus dem Fenster eines Wohnblocks in Landshut gestürzt und noch an der Unglücksstelle verstorben.

Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln

Gegen 01.30 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte in die Seligenthaler Straße in der Landshuter Innenstadt gerufen. Die Frau war aus dem ersten Stock eines Wohnhauses auf den Gehweg gestürzt und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut haben die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände aufgenommen.

Keine Hinweise auf Fremdbeteiligung

Die Hintergründe zum Sturz sind bislang völlig unklar. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet.