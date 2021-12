Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Maxhütte-Haidhof

Bei einem Verkehrsunfall in Maxhütte-Haidhof im Kreis Schwandorf ist am Morgen eine Frau ums Leben gekommen. Die Autofahrerin war an einer Kreuzung mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilt. Die Frau habe bei dem Zusammenprall so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle starb, hieß es weiter. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Gutachter bestellt

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter bestellt. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Klar ist der Polizei zufolge lediglich, dass der Lastwagen auf der Vorfahrtstraße unterwegs war.