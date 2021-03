Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß nahe Arnstorf

Schwerer: Verkehrsunfall im Landkreis Rottal-Inn: Bei einem Frontalzusammenstoß nach einem missglückten Überholmanöver eines Autofahrers ist eine 53-jährige Frau gestorben.

Frontalcrash nach Überholmanöver

Laut Polizei Eggenfelden wollte ein 24-jähriger Mann aus dem westlichen Landkreis Passau einen Lkw überholen. Dabei kollidierte er frontal mit dem Auto einer 53-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Rottal-Inn. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Landshut hat einen Gutachter eingeschaltet. Die Staatsstraße 2115 ist aktuell immer noch gesperrt, die Feuerwehr hat eine Umleitung eingerichtet.