Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß im Landkreis Ebersberg

Am Freitagabend hat sich auf einer Staatsstraße zwischen Ebersberg und Hohenlinden in Oberbayern ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos prallten frontal zusammen. Eine Person starb, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Frau tot, Neffe schwer verletzt

Laut Polizei waren beide Fahrzeuge in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Wie es dazu kam, dass die beiden Autos frontal ineinander prallten, ist noch unklar. Eine der Fahrerinnen erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ihr jugendlicher Neffe, der ebenfalls in dem Wagen saß, wurde schwer verletzt. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Das Alter der Opfer und wo sie herkommen, ist noch nicht bekannt.

Ermittler klären jetzt Unfallhergang

Die Polizeiinspektion Ebersberg ist mit der Unfallaufnahme betraut und wird im Auftrag der Staatsanwaltschaft von einem Unfallgutachter unterstützt. Die Ermittler wollen jetzt herausfinden, welches Auto in welche Richtung unterwegs war, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können.

Staatsstraße erst nach Stunden wieder frei

Die Aufräumarbeiten dauerten Stunden. Die Staatsstraße zwischen Ebersberg und Hohenlinden war bis in die Nacht gesperrt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Sanitäter brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.