Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß im Landkreis Ansbach

Am Montagnachmittag ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2221 bei Burgoberbach gekommen. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen, dabei wurde eine 59-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Auf Gegenfahrbahn geraten – Hunde im Unfallwagen

Aus noch ungeklärter Ursache war der 60-jährige Fahrer eines VW Golf auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit dem entgegenkommenden BMW eines 50-Jährigen zusammenstieß. Beide Männer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Golf-Fahrers konnte trotz Reanimation nicht gerettet werden. Im Kofferraum ihres Autos fuhren auch zwei Hunde mit, von denen einer ebenfalls noch an der Unfallstelle verstarb. Der andere wurde in eine Tierklinik gebracht.