Frau sticht mit zwei Messern auf Partner ein

Im Bamberger Hafengebiet soll eine Frau im Streit auf ihren Partner eingestochen haben. Die 31-Jährige sitzt nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Beide hatten Alkohol getrunken

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, hatte das Paar Alkohol getrunken, als es am Dienstagabend (12.11.19) in der Wohnung der Frau zur Auseinandersetzung kam. Während des Streits soll die Verdächtige zu zwei Messern gegriffen und ihren Lebensgefährten verletzt haben. Weil der 31-Jährige blutete, wählte die Frau den Notruf. Der Mann kam in ein Krankenhaus, die Frau wurde festgenommen.