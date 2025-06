Messerangriff in München – Polizei erschießt Angreiferin

Eine Frau hat am Samstagabend in München zwei Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Die Polizei schoss bei der Theresienwiese auf die Frau. Laut Polizei wurde sie unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. "Bild" (externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt) berichtete inzwischen, dass die Frau im Krankenhaus gestorben sei.

Schüsse am Rand der Theresienwiese

Wie die Polizei dem BR sagte, fand die erste Tat in der Westendstraße, die zweite an der Schwanthalerhöhe statt. Am Bavariaring bei der Theresienwiese sei dann kurz nach 20 Uhr auf die Frau geschossen worden. Bei den Verletzten handele es sich um einen 56 Jahre alten Mann und eine 20 Jahre alte Frau.

Polizei: Keine Gefahr für die Allgemeinheit

Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit, teilte die Polizei in einer kurzen Erstinformation mit. An der Theresienwiese ist derzeit eine Polizeiabsperrung. Weitere Einzelheiten sind derzeit nicht bekannt.

Mit Informationen von dpa