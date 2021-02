Frau springt beim Rettungsversuch ihres Hundes in die Isar

Beim Spaziergang mit ihrem Hund ist eine Frau in Landshut in die eiskalte Isar gesprungen. Sie wollte ihren Hund retten, der zuvor hineingeplumpst war. Beide konnten unverletzt aus dem Wasser gezogen werden.

Hundehalterin kommt nicht mehr selbst aus dem Wasser

Der Hund war am Dienstagnachmittag im Stadtteil Frauenberg in die Isar gefallen. Als ihn die 64-jährige Hundehalterin herausholen wollte, "begab sie sich selbst ins Wasser", so die Polizei. Weil es ihr nicht mehr gelang, selbstständig herauszukommen, rief sie um Hilfe. Zwei Spaziergänger hörten ihr Rufen und zogen sie mit einer Hundeleine heraus.

Rettungsdienst untersucht die Frau

Die 64-Jährige wurde vorsichtshalber vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Weder sie noch ihr Hund trugen Verletzungen davon, heißt es. Um welche Hunderasse es sich handelt, ist der Polizei nicht bekannt.