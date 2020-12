23.12.2020, 22:52 Uhr

Frau soll im Rausch Fußgängerin absichtlich angefahren haben

In Garching an der Alz (Landkreis Altötting) hat eine Frau möglicherweise absichtlich eine Fußgängerin mit einem Auto angefahren und schwer verletzt. Laut Polizei war die Frau möglicherweise im Rausch - sie kam in eine psychiatrische Einrichtung.