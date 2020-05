Frau soll für Polizeieinsatz wegen angeblicher Entführung zahlen

Rund 70 Polizisten waren in Aschaffenburg im Einsatz, um die 49-Jährige aus der Wohnung ihres Lebenspartners zu befreien. Neben dem SEK war auch eine Einheit des Bayerischen Landeskriminalamtes vor Ort, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Erfundene Geschichte wird bestraft

Die Frau hatte sich den Angaben nach am Freitagabend bei ihrem 34-jährigen Lebensgefährten aufgehalten. Dort habe es Streit gegeben. Sie habe schließlich ihren Sohn angerufen und behauptet, ihr Partner halte sie gegen ihren Willen in seiner Wohnung fest. Der Sohn habe daraufhin die Polizei alarmiert. Diese trafen die 49-Jährige dann jedoch vor der Wohnung an. Ein Sprecher der Polizei nannte den Vorfall hinterher eine "Räubergeschichte". Gegen die Frau wird außerdem wegen falscher Verdächtigung ermittelt.

