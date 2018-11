Frau seit über zehn Jahren vermisst: Neue Suchaktion in Erding

Die damals 41-jährige Monika Liebl war am 21. Juli 2007 zuletzt gesehen worden. Da am Kronthaler Weiher ihre Tasche mit Geld gefunden wurde, ging die Polizei von einem Unglücksfall oder einem Suizid aus. Die Leiche der Frau blieb aber verschwunden.

Anonymer Hinweis auf Leiche

Laut Polizei ging nun beim Landeskriminalamt in Baden-Württemberg ein anonymer Hinweis ein. Der Hinweisgeber gab an, dass Monika Liebl am Abend ihres Verschwindens getötet worden sei, nannte einen möglichen Tatverdächtigen und grob den angeblichen Fundort des Leichnams.

Polizei sucht in Schrebergartenanlage

Die Polizei suchte daraufhin am Dienstag eine Schrebergartenanlage in Erding ab, die an das Gelände des Kronthaler Weihers angrenzt. Dabei waren unter anderem mehrere Leichensuchhunde sowie Bodenradargeräte im Einsatz. Die Polizei fand aber keinen Leichnam. Die Kripo bittet nun, dass sich alle Parzellenbesitzer melden, die damals etwas Verdächtiges gesehen haben könnten.