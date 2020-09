Frau schlägt Polizistin unvermittelt mit Gitarre auf den Kopf

Ein Polizeieinsatz in Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg endete für eine 27-jährige Beamtin anders als geplant: Sie wurde von einer wohl psychisch kranken Frau angegriffen und mit einer Gitarre auf den Kopf geschlagen. Die Beamtin trug eine Platzwunde an der Stirn davon, die genäht werden musste.

Frau litt an akuter Psychose

Die Polizei beschreibt den Vorfall so: Eine 28-Jährige sollte in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden, weil sie unter einer akuten Psychose litt. Nach dem Angriff mit der Gitarre überwältigten weitere Beamte die Frau und fesselten sie. Dabei wurde ein weiterer Beamter leicht verletzt, er erlitt mehrere Prellungen und eine Schürfwunde am Unterarm.

Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Bei einer späteren Durchsuchung soll die 28-jährige Frau noch nach einer weiteren Beamtin getreten, diese aber nicht verletzt haben. Die 28-Jährige wurde schließlich in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung.