Frau sammelt für Kinderpalliativteam - Mann gibt 10.000 Euro

Das Finanzloch von jährlich rund 115.000 Euro wollten die Krankenkassen nicht übernehmen. Als die Besitzerin eines Blumenladens, Ingrid Ratschker aus Erlenbach am Main (Lkr. Miltenberg) von den Finanzproblemen des Kinderpalliativdienstes für Unterfranken erfuhr, fing sie spontan an, Spenden zu sammeln. Auch als die Krankenkassen die Finanzierungslücke geschlossen hatten, sammelte sie einfach weiter. Und dann passierte das Unglaubliche: Hans-Jürgen Becker kam in Ingrid Ratschkers Blumenladen und spendete 10.000 Euro.

Dankbar für Gesundheit und gute Geschäfte

Der Geschäftsmann erfuhr vor einem Jahr von den Problemen des Kinderpalliativ-Teams. Und dann bekam er im Internet die bewegende Geschichte eines Leukämiekranken Mädchens mit, die sich kurz vor ihrem Tod bei ihren Eltern entschuldigt hatte, weil sie den Eltern so viel Kummer bereite. Eine emotionale Geschichte, die ihn sehr berührte. Und weil es in seiner Firma im vergangenen Jahr sehr gut gelaufen war, spendete er spontan 10.000 Euro.

"Aus Dankbarkeit auch – ich habe Glück, ich habe eine gesunde Tochter, sie ist vier Jahre alt, sie lacht den ganzen Tag." Geschäftsmann und Spender Hans-Jürgen Becker

Während die beiden – Ingrid Ratschker und Hans-Jürgen Becker diese Geschichte erzählten, standen ihnen die Tränen in den Augen:

"Ja, man bekommt sehr viel zurück, ich kann damit auch gar nicht so richtig umgehen, weil ich muss dann immer das Heulen anfangen." Blumenhändlerin Ingrid Ratschker

Geld für Seelsorge und Sozialarbeitertätigkeiten nötig

Gerührt von dem beispiellosen Engagement für die todkranken Kinder war auch Kinderarzt Matthias Krüger aus Klingenberg. Auch wenn die Finanzierungslücke für die medizinische Versorgung der Patienten durch die Krankenkassen geschlossen wurde: die Spenden werden immer noch dringend benötigt, sagt er.

"Alles was eben Psychologie angeht, was Seelsorge angeht, was Sozialarbeitertätigkeit angeht, das sind alles Sachen, die nicht über diese Summe getätigt werden können. Und deswegen sind wir angewiesen, dass wir weiterhin Spenden bekommen." Kinderarzt Matthias Krüger aus Klingenberg

Ingrid Ratschker hat schon angekündigt, auch in diesem Jahr weiter Spenden zu sammeln. Und die todkranken Kinder und deren Familien so gut zu unterstützen, wie es eben geht. Bisher hat sie allein schon rund 25.000 Euro Spenden für den Kinderpalliativdienst in Unterfranken zusammen bekommen.