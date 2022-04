Frau putzt mit Chlorreiniger und löst Explosion aus

Am Dienstagnachmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Zwiesel im Kreis Regen eine Explosion gegeben. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern noch in der Nacht mitteilte, kam die 21-jährige Mieterin mit dem Schrecken davon. Die Wohnung ist jedoch erstmal nicht bewohnbar.

Gas-Luft-Gemisch im Badezimmer explodiert

Die junge Frau hatte zuvor ihr Bad mit Chlorreiniger geputzt, so die Polizei. Etwas später wollte sie in die Badewanne und zündete sich dazu eine Kerze an. Dabei bildete sich ein Gas-Luft-Gemisch und es kam zur Explosion.

Druckwelle beschädigt Zwischenwand

Die Frau blieb körperlich unversehrt. Eine Zwischenwand überstand die Druckwelle nicht und wurde "nicht unerheblich beschädigt", so die Polizei. Auch nachdem die Feuerwehr die Wand absicherte, konnte die 21-Jährige nicht zurück in ihre Wohnung, diese muss erst begutachtet werden.

Der Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Kripo Straubing ermittelt in dem Fall.