Frau nach Explosion an Ethanol-Ofen schwer verletzt

Erneut ist es zu einem schweren Unfall mit einem Ethanol-Ofen gekommen. Laut Polizei wurde am Montagabend in Augsburg eine Frau schwer verletzt. Zuvor hatte eine Frau in München beim Befüllen eines Ethanol-Ofens schwere Verbrennungen erlitten.

Explosion im Bereich des Ethanol-Ofens

Zu dem Brand in Augsburg war es kurz nach 20 Uhr in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Offenbar gab es im Wohnzimmer im Bereich des Ethanol-Ofens eine Verpuffung und anschließend einen Brand.

54-Jährige erlitt schwere Verletzungen

Die 54-jährige Bewohnerin der Wohnung konnte sich selbst ins Freie retten. Mit schweren Brandverletzungen kam sie ins Augsburger Klinikum. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Wohnung.

Feuerwehr rät zu Vorsicht bei Ethanol-Öfen

Erst am Sonntag hatte eine Frau in München schwere Brandverletzungen erlitten. Ihre Kleidung hatte sich entzündet, als sie versucht hatte einen Ethanol-Ofen zu befüllen. Die Münchner Berufsfeuerwehr rät zu größter Vorsicht bei Ethanol-Öfen. So kann es beim Befüllen mit Bioethanol auch dann zu einer Stichflamme kommen, wenn das Feuer erloschen, der Ofen aber noch heiß ist.