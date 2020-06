Frau legt Feuer neben Kernkraftwerk Isar

Eine 46-jährige Frau aus Simbach am Inn hat am Dienstagabend eine Grünfläche in der Nähe des Kernkraftwerks Isar im Landkreis Landshut in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei mit. Der Sicherheitsdienst des Atomkraftwerks verständigte gegen 20.15 Uhr die Polizei, die Werksfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Benzinkanister und Gasbrenner sichergestellt

Die Verursacherin wurde von der Werksfeuerwehr bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei ihr wurde ein Benzinkanister sowie ein Gasbrenner sichergestellt. Weshalb die Simbacherin die Grünfläche in Brand setzte, ist noch unklar. Der Schaden wird auf rund 50 Euro beziffert, einen politischen Hintergrund schließen die Ermittler aus. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung