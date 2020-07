Frau in Schwabach getötet – Nachbar unter Verdacht

In der Nacht zum Montag ist eine 55-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in der Schwabacher Innenstadt niedergestochen worden. Wie die Polizei mitteilte, ist sie heute in den frühen Morgenstunden an ihren Verletzungen gestorben. Polizeibeamte hatten bereits gestern vor Ort den 62-jährigen Nachbarn der Frau als Tatverdächtigen festgenommen.

Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schwabacher Innenstadt hatten am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr bei der Polizei angerufen und gemeldet, dass sich eine stark blutende Frau im Hausflur befinde.

Frau in Schwabach nach Notoperation gestorben

Dort fanden Rettungskräfte daraufhin die schwer verletzte 55-Jährige. Sie sei offenbar von ihrem Nachbarn mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass sie noch in der Nacht notoperiert werden musste, berichtet die Polizei.

Der Tatverdächtige habe sich nach Polizeiangaben in der Nähe befunden. Auch die mutmaßliche Tatwaffe habe sichergestellt werden können.

Am Montagmorgen erlag die 55-Jährige ihren Verletzungen. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ermitteln nun. Der 62-jährige Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt.