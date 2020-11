Frau in Nürnberg wird von Laster erfasst und schwer verletzt

In der Welserstraße im Norden Nürnbergs hat sich am Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Frau von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei ermittelt Unfallursache

Die Unfallursache ist noch unklar, zur Klärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Derzeit ist die Fahrbahn am Unfallort komplett gesperrt, es kommt in diesem Bereich zu Behinderungen, die voraussichtlich noch einige Zeit andauern werden.