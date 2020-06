Frau in Nürnberg nach sexueller Belästigung festgenommen

Am Mittwochabend ist es in der Nürnberger Fußgängerzone zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine Jugendliche von einer 37-jährigen Frau massiv bedrängt und mehrfach unsittlich berührt. Demnach war die Jugendliche kurz nach 21.30 Uhr in der Vorderen Sterngasse in der Nürnberger Innenstadt unterwegs, als sie auf die Tatverdächtige traf.

Frau wurde festgenommen

Die Frau habe die Jugendliche angetanzt und sie dabei immer wieder im Intimbereich angefasst. Wie die eingetroffene Polizei feststellte, war die Frau stark alkoholisiert. Die 37-Jährige habe sich aggressiv verhalten, weshalb ihr Handschellen angelegt wurden und sie in Gewahrsam kam.

Ermittlungen wegen sexueller Belästigung eingeleitet

Wie sich herausstellte, hatte die Tatverdächtige fast 2,5 Promille Alkohol im Blut. Gegen sie wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.