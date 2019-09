Frau in Niedersachsen tot, Lebensgefährte stellt sich in Franken

Der Mann berichtete den Beamten in Rothenburg ob der Tauber von einem handgreiflichen Streit mit seiner Lebensgefährtin in Verden in Niedersachsen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken und die Kriminalpolizei Ansbach nahmen die Ermittlungen in Bezug auf den Tatverdächtigen auf.

Leiche in Niedersachsen gefunden

In Verden fand die örtliche Polizei daraufhin die 41-jährige Lebensgefährtin tot auf. Die Spuren deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Die genauen Umstände der Tat werden aktuell noch ermittelt.

Lebensgefährte wird verdächtigt

Der 38-Jährige wird dabei aber dringend der Tat verdächtigt. Die Staatsanwaltschaft in Verden erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlags gegen den Verdächtigen. Er wurde am Sonntagmorgen dem Ermittlungsrichter in Bayern vorgeführt.