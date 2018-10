vor 14 Minuten

Frau in Memmingen überfallen und in Kofferraum gesperrt

Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben am Dienstagabend eine Frau in einer Tiefgarage in Memmingen überfallen. Vermummt mit einer Sturmhaube und mit vorgehaltener Waffe hat der Mann die Frau demnach in einer Tiefgarage überrascht.