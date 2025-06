Frau in Krailing ermordet: Tatverdächtiger hatte Kontaktverbot

Gegen einen 36-Jährigen, der am Samstag in Krailling wegen des Verdachts, seine Ehefrau ermordet zu haben, festgenommen wurde, hatte bereits ein gerichtlich angeordnetes Kontaktverbot bestanden. Das teilten die Staatsanwaltschaft München II und das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in einer gemeinsamen Presseveröffentlichung mit.

Kontaktverbot seit Anfang Juni

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks soll der Beschuldigte seine 29-jährige Frau in den Wochen vor der Tat immer wieder geschlagen haben. Die Polizei musste mehrfach zu Einsätzen wegen häuslicher Gewalt zu der Wohnung des 36-Jährigen in Krailling ausrücken. Am 6. Juni ordnete ein Gericht deshalb ein Kontaktverbot an. Der Ehemann durfte die bis dahin gemeinsam benutzte Wohnung nicht mehr betreten und sich seiner Frau nicht mehr nähern.

Vierjähriges Kind zur Tatzeit in der Wohnung

Vergangenen Samstag tauchte der 36-Jährige trotz des Verbots bei seiner Ehefrau in der Kraillinger Wohnung auf. Laut des mittlerweile vorliegenden Obduktionsberichts tötete er die 29-Jährige mit einer Vielzahl von Stich- und Schnittverletzungen. Die Polizei konnte am Tatort ein Messer als mögliche Tatwaffe sicherstellen.

Nach BR-Informationen soll sich der 36-Jährige bei der Tatausführung auch selbst leicht verletzt haben. Außerdem soll ein vierjähriges Kind während der Tat in der Wohnung gewesen sein. Fünf weitere Kinder befanden sich beim Bruder des Tatverdächtigen in München.

Ursache für monatelange Streitigkeiten noch unbekannt

Gegen den 36-Jährigen wird jetzt wegen Mordes aus Heimtücke ermittelt. Er befindet sich seit Sonntag in Untersuchungshaft. Der jemenitische Staatsbürger kam im Oktober 2022 nach Deutschland. Sein aktueller ausländerrechtlicher Status ist nicht bekannt. Im April 2025 folgte seine 29-jährige Ehefrau mit sechs Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren im Rahmen des Familiennachzugs.

Warum es in den folgenden zwei Monaten immer wieder zu Streitigkeiten des Ehepaars kam, die schließlich in dem Gewaltausbruch des 36-Jährigen und dem Tod seiner Ehefrau mündeten, muss noch ermittelt werden.